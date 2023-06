© ZDF



Das Verkäufer-Ehepaar hatte das Bild von einem Nachbarn geschenkt bekommen. Doch nach eigenen Recherchen stellten sie fest: "Das können wir nicht einfach so annehmen." Das Werk war einfach zu wertvoll. Und so beschlossen die beiden, das Objekt bei "Bares für Rares" anzubieten: "Der Erlös geht natürlich an den Nachbarn."