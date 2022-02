© ZDF



"Oh, ein schöner Baukasten!" Horst Lichters Augen leuchteten am Donnerstag wie die eines Kindes an Weihnachten. Als Kindskopf bekannt, verguckt sich der Moderator immer wieder in Verkaufsobjekte bei "Bares für Rares". Doch die Händler haben selbstredend Vorrang.