© ZDF



Wenn dem "Bares für Rares"-Kandidat zur Begrüßung im Händlerraum suggeriert wird, er sei in der falschen Sendung gelandet .... dann muss ein wirklch skurriles Objekt zum Verkauf stehen. Und so war es in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow. Daran hatte keiner einen Zweifel.