© ZDF



Die Uhr hatte Silvia in einem Schließfach nach dem Tod ihres Mannes entdeckt. Nun, fand sie, war es an der Zeit, "mit der Geschichte abzuschließen". Rezepa-Zabel ergriff das Wort. Sie beschrieb die Patek Philippe "als Reizwort am Uhrenhimmel". Denn auf dem Auktionsmarkt wurden schon zweistellige Millionenbeträge dafür erzielt.