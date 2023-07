© ZDF



Er ist der jüngste Neuzugang in Horst Lichters "Bares für Rares"-Team: Patrick Lessmann ist Goldschmiede-Meister und dementsprechend als Schmuckexperte gefragt. Seine Spezialität ist "individueller Schmuck, den wir in Absprache mit den Kunden fertigen. Das hat einen hohen emotionalen Wert", beschreibt Heavy-Metal-Fan Lessmann seine Arbeit in seinem Geschäft in Bütgen.