© RTL



Um den Hof kümmert sich Ezequiel gemeinsam mit seiner Familie, die seit hundert Jahren in der Region verwurzelt ist. Werktags engagiert sich der Bauer als Bibliothekar in einer Schule in einem Vorort von Mendoza. Schließlich studierte der bereits fünfache Vater Theaterpädagogik. Auch für seine Töchter (zehn bis 20) sucht er eine "verständnisvolle und selbstständige Frau".