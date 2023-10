© RTL



Große Teile seines Lebens verbrachte Philipp in Berlin, wo er ein Fitnessstudio in Kreuzberg leitete. Außerdem diente er in der Marine. Doch damit hat das heutige Leben des Paradiesvogels nichts mehr zu tun. In der Corona-Pandemie verschlug es den "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten in die Tropen Togos - auf eine Selbstversorgungsfarm auf 800 Metern Höhe.