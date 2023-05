© Sony



Und auch als Schauspieler - sein Freund Guy Ritchie brachte ihn zum Film - knüpfte er an das Image des Mannes fürs Grobe an: mit Rollen wie der des gnadenlosen Geldeintreibers in "Bube, Dame, König, grAS" oder als Killer Bullet Tooth Tony in "Snatch" (Bild, rechts). Als "Mean Machine - Die Kampfmaschine" durfte Vinnie Jones 2001 im Kino-Knast sogar schauspielern und treten: Bälle, Hintern, alles.