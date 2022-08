© iStock / aldorado10



Nur wenn sich alle Besucher an die Regeln halten, können die Nationalparks in ihrer Schönheit weiter bestehen. Folgen Sie also nur beschilderten Wanderwegen, hinterlassen Sie auf keinen Fall Ihren Müll und nehmen Sie Ihren Hund an die Leine. Entzünden Sie aus keinem Grund ein Feuer, auch nicht zum Grillen. Und verhalten Sie sich jederzeit möglichst ruhig. Drohnen und andere ferngesteuerte Fluggeräte sind in Nationalparks verboten.