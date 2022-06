© iStock / Hagi



Endlich steht der Sommer in den Startlöchern - neben wärmeren Temperaturen und langen Tagen bedeutet das auch, dass viele leckere Obst- und Gemüsesorten Saison haben. Kartoffeln frisch vom Feld, Beeren direkt vom Strauch, der Juni hat einiges im Angebot. Was Sie diesen Monat aus heimischem Anbau genießen können, lesen Sie in der Galerie.