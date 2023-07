© RTL



Herbert und Karin nahmen 2005 an der ersten "Bauer sucht Frau"-Staffel teil - und die Chemie stimmte sofort. Bereits in der Hofwoche hielt der Landwirt um die Hand seiner Karin an. Sie sagte Ja. Ihre Hochzeit sahen sich über 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im TV an. Das Glück hielt jedoch nicht an, nach sechs Ehejahren folgte die Trennung.