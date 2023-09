© Caitlin Cronenberg/Netflix



"Anne of Green Gables", die Heldin des gleichnamigen Kinderbuchs von Lucy Maud Montgomery. Der rothaarige Wildfang, dessen Geschichte in der Netflix-Serie "Anne with an E" neu aufgelegt wurde, faszinierte die kleine Christina Hendricks total: "Sie war so einzigartig und besonders", schwärmte die Schauspielerin, "Ich mochte alles an ihr". Besonders die Haarfarbe, offensichtlich.