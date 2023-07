© RTL / Markus Hertrich



Momoko, die Shiba Inu-Dame von Monique Jentsch war schon in Werbeclips und im Fernsehen zu sehen. Man träumt von einer Rolle in einem Kinofilm. Im Parcours sind beide ruhig (Köppen: "Momoko hat so was Erhabenes") unterwegs. In den Pool springt Momoko mutig, leider wollte sie sich im Sandkasten nicht die Pfoten schmutzig machen. Das kostete zu viel Zeit.