© MDR



Die erfolgreiche Dokuserie "Elefant, Tiger & Co." wird zum 1.000. Mal ausgestrahlt. Im Rahmen des Jubiläums gibt es ein Special, an dem auch die Fans beteiligt waren. Das schielende Opossum Heidi zählt zu den Kult-Bewohnern des Leipziger Zoos, die sich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer schlichen.