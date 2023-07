© ZDF / Torsten Silz



So kannte man Béla Réthy über viele Jahrzehnte - als Mann am ZDF-Mikrofon, der die wichtigsten Fußballspiele, die der Sender übertragen durfte, in Worte fasste. Mit einem Halbfinale bei der WM in Katar verabschiedete er sich im Dezember 2022 vom Live-Publikum.