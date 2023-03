© iStock / PaulMcKinnon



Wie der Name schon sagt, sollen Energy-Drinks dem Körper Energie verleihen. Neben vielen anderen Stoffen schaffen sie das vor allem aber auch mit Zucker. So enthält eine Dose "Monster Energy Assault" einen monströsen Zuckergehalt von bis zu 83 Gramm, was in etwa 28 Stück Würfelzucker entspricht.