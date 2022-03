© Netflix / Kirsty Griffin



Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle im Oscar-Favoriten "The Power of the Dog". Dem Western winken insgesamt zwölf der begehrten Filmpreise bei der Verleihung am 27. März in Los Angeles. Wenn Sie sich selbst von der Qualität des Films überzeugen wollen, steht er bereits bei Netflix zur Verfügung. Auch andere Oscar-Favoriten lassen sich bereits streamen, wie unsere Galerie zeigt.