© SWR / SRF / Nikkol Rot



Was ist denn hier los? DJ Bobo zertrümmert Kommissar Flückigers Auto, und E.T. tanzt? Zum Glück nur eine Drogenvision des Luzerner Ermittlers in der exzentrischen Fastnachtsfolge "Schmutziger Donnerstag" (2013).