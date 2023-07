© 2022 Getty Images/Michael Regan



In seinem "Hotel Pestana CR7 Funchal" auf seiner Heimatinsel Madeira zelebriert sich Fußball-Star Cristiano Ronaldo selbst. Fotowände in den Fluren, sein Porträt in den Badezimmern, Trikots als Wandbehang - wer hier zu Gast ist, weiß ganz genau, wem das Hotel gehört. Natürlich werden am Frühstücksbuffet gesunde Superfoods gereicht.