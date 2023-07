© Bettmann/Getty Images



Ursprünglich hatte der Historiker Doane Robinson die Idee, ein Monument berühmter Persönlichkeiten in den Bergen South Dakotas zu erstellen. An Präsidenten dachte er damals aber noch nicht. Erst John Gutzon de la Mothe Borglum wollte die Antlitze der Politiker in den Bergen sehen und sprengte sie zwischen 1927 und 1941 in den Granit des Mount Rushmore. Er begann 1930 mit George Washington (links), 1936 folgten die Arbeiten an Thomas Jefferson ...