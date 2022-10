© Getty Images / Christopher Polk



Nicht nur mit dem Mikrofon auf der Bühne macht Eminem eine gute Figur, sondern in Film- und Fernsehrollen. Neben seinem bekanntesten Engagement in "8 Mile" war der Künstler als Cameo unter anderem im Drama "Wie das Leben so spielt" (2009) und in der Satire "The Interview" (2014) zu sehen. Zuletzt spielte er in der von 50 Cent produzierten Serie "BMF" (2021).