Die erfolgreichsten Pop-Ladys

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images



Der fünfte Platz geht an eine Frau, die ansonsten eigentlich immer ganz oben steht: Céline Dion. Alleine ihr "Titanic"-Hit "My Heart Will Go On" verkaufte sich über 15 Millionen Mal. Insgesamt kommt die kanadische Ausnahmesängerin auf über 250 Millionen verkaufte Tonträger!