Sobald im Sommer Essen und Trinken im Freien genossen werden, kommen die "lästigen" Wespen. Doch diese Bezeichnung wird pauschal an alle schwarz-gelben Fluginsekten vergeben. Dabei sind es gerade mal zwei der in Deutschland heimischen Wespenarten, die Essen und Getränke von Menschen speisen: die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Allein in Deutschland leben allerdings einige hundert Wespenarten.