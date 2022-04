© RTL



Zwei Kühe, zwei Kälber, rund 30 Hasen und 25 Hühner versorgt Erik (30, Sternzeichen Krebs) auf seinem vom Opa geerbten Hof in Thüringen. Der Hobbybauer, im Hauptberuf Rettungssanitäter, spielt Fußball und tanzt im Karnevalsverein. Auch das Kochen liebt er. Dazu passt: "Eine Frau mit ein paar Rundungen, eher der natürliche Typ, der zum Lachen nicht in den Keller geht, so was suche ich."