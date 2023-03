© Highlight / Constantin



So durfte der zweifache Vater 2016 in "Florence Foster Jenkins" (im Bild) Meryl Streep 2016 am Klavier begleiten. Helberg traf und trifft weitere Superstars am Set: Im Musical "Annette" war er an der Seite von Adam Driver und Marion Cotillard zu sehen, in "As Sick as They Made Us" neben Dustin Hoffman.