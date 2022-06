© Getty Images / Kevork Djansezian



Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Gegenwart und vielleicht sogar der größte weibliche Pop-Star seit Madonna: An Billie Eilish führt derzeit kein Weg vorbei. Mit ihrem Album "When We All Are Asleep, Where Do We Go?" katapultierte sich Eilish an der Seite von Bruder Finneas 2019 an die Spitze der Popwelt. Seither folgten sieben Grammys, ein James-Bond-Titelsong und ein Oscar.