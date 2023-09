© ZDF



Hannelore kam planlos zu Horst Lichter in die Dienstagsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" und fragte: "Ich will wissen, was das überhaupt ist." Detlev Kümmel lieferte die Antwort erst, als er nach dem Wow-Effekt wieder Worte fand. Doch im Händlerraum wurde das Objekt als "billige Geschichte" verspottet. Nur eine miese Taktik von Daniel Meyer (Bild)?