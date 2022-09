© RTL / Frank W. Hempel



Ein Herz für Topfpflanzen: Georg Kofer verblüffte die Mit-Löwen in der neuen Ausgabe der VOX-Gründershow. Nur er glaubte an eine "grüne" Revolution auf dem Mark für Dünger. Er steigt mit 50.000 Euro ein und erhält 20 Prozent am Unternehmen "Blattgold".