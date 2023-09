© ZDF



Auf einer Fliese stand der Name der belgischen Manufaktur Pia Manu. "Die Firma aus den 1960er-Jahren zählt als Geheimtipp", meinte Kümmel, denn es gab nicht viel Informationen dazu. Aber die Objekte waren gesucht, so der Experte. Leider hatte der Tisch eine Macke, denn an einer Ecke war die Kachel abgeplatzt: "Das lässt sich aber retuschieren", erklärte Kümmel.