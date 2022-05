© RTLZWEI / Banijay Productions Germany



Ist das ein Bustier aus geschältem weißen Spargel? Egal, Cathy Hummels trägt's mit Stolz.Ob sich Malkiel mit ihr auf dem Schädel wohlfühle, will sie wissen. Er so: "Wie fühlst du dich auf meinem Körper?" Cathy: "Endlich habe ich richtige Kurven!" Was für ein Konter! Leider so gut, dass man kaum glauben mag, dass der nicht geskripted war!