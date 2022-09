© Santiago Felipe



Für ihr 2017 erschienenes Album "Utopia" präsentierte sich die isländische Popdiva Björk als - ja, als was eigentlich? Das schräge Kostüm war auf jeden Fall nicht das einzige bizarre Outfit, mit dem die inzwischen 56-Jährige in den letzten Jahren Schlagzeiten gemacht hat. Auch für ihr gerade veröffentlichtes neues Werk "Fossora" hat sie wieder ein paar spektakuläre Looks kreiert ...