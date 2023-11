© Fnastic



In dem Open-World-Survival-MMO "The Day Before" wird ein post-pandemisches Amerika von Zombies heimgesucht. So weit so unoriginell. Interessanter wird es durch den Umstand, dass die eigene Spielfigur sich an nichts erinnern kann und sich auf die Suche nach Antworten (und Ressourcen) macht. Für PC im Early Access ab 7. Dezember. Konsolenversionen sollen folgen.