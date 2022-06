© Central Press/Getty Images



Einige der schönsten McCartney-Songs ("And I Love Her", "Here There And Everywhere") sind ihr gewidmet: Der Beatles-Star traf Schauspielerin Jane Asher ("Alfie") im April 1963 bei einem Konzert in der Royal Albert Hall. Fast zwei Jahre lang lebte das Paar bei ihren Eltern, bevor sie 1966 in ein gemeinsames Haus zogen.