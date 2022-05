© 2022 20th Century Studios



"Avatar" löste einen regelrechten 3D-Boom aus - auf den großen Leinwänden, aber auch im Heimkino. Allein: Geblieben ist davon nicht mehr viel. Die Technik wird in fast keinem Fernseher mehr verbaut. Ob die kommenden "Avatar"-Filme das wieder ändern werden? Der Trailer von "Avatar: The Way of Water" (ab Dezember im Kino) entschädigt mit spektakulären Bildern jedenfalls für mehr als ein Jahrzehnt Wartezeit.