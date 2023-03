© iStock / Ralf Geithe



Wenn wir schon bei Ungeziefer sind: Auch Wespen können durch Kaffeesatz in die Flucht geschlagen werden. Schütten Sie dafür etwas Kaffeesatz in eine feuerfeste Schale und zünden Sie ihn an. Der aufsteigende Rauch mit Kaffeearoma wird garantiert jede Wespe in der Nähe in null Komma nichts vertreiben.