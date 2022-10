© Gareth Cattermole / Getty Images for Battersea Power Station



So skandalträchtig wie der Auftritt von Sängerin und Ex-Bond-Girl Grace Jones sollte es in der Geschichte des Opernballs nie mehr werden: 1996 kam Jones mit ihrem damaligen Freund nach Wien und wollte offenbar nichts anbrennen lassen: Die beiden hatten Sex in Lugners Loge. Behauptet zumindest Lugner.