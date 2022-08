© Paramount Pictures / Universal



Der Frauenschwarm verdreht nicht nur realen Frauen den Kopf. In "Cool World" wird Brad Pitt als Detective Frank Harris in eine Comic-Parallelwelt namens "Cool World" transportiert. Dabei setzt er alles daran, die Vermischung der realen mit der Comic-Welt aufzuhalten, die Holli Would (Kim Basinger) per Geschlechtsverkehr mit einem Menschen in Gang gesetzt hat.