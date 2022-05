© Radio Bremen



Nach einem Wohnungsbrand wird die Leiche einer Mieterin in ihrem hermetisch abgedichteten Schlafzimmer gefunden. Die Frau im Hochzeitskleid ist an einem Kopfschuss gestorben, an der Wand eine kryptische Nachricht. Die Kommissarinnen Selb (Luise Wolfram, links) und Moormann Jasna Fritzi Bauer) ermitteln.