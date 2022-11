© Getty Images/John Phillips



Er schickte Michael J. Fox damals "Zurück in die Zukunft": Christopher Lloyd, der den schrulligen Doc Brown spielte. Dass der Schauspieler seine Rolle genauso liebt wie Millionen Fans weltweit, bewies er unter anderem mit einem Cameo-Auftritt in der Komödie "A Million Ways to Die in the West" (2014).