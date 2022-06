© iStock / Kerkez



Sich sein eigenes Brot zu backen nimmt zu viel Zeit in Anspruch? Das muss nicht sein: Bei manchen Rezepten gelingt die Zubereitung mit nur wenigen Handgriffen. Noch dazu können Sie sich in der Zeit, in der der Teig bäckt oder ruht, wunderbar anderen Dingen widmen. Die nachfolgenden Rezepte lassen sich leicht nachbacken und nach Belieben verändern.