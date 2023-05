© ZDF / Stephanie Kulbach



So geht es zu beim "Browser Ballett": Schauspieler Jürgen Hahn (Wolfgang Bahro) hält in seinem durch seine Rolle in einem Kriegsdrama ausgelösten Wahn die Klimaaktivistin Clara Neumann (Luise von Stein) für seinen im Film verstorbenen Kameraden Hans und bittet sie unter Tränen um Vergebung. Neumann, die sich aus Protest an ihrem Stuhl im Fernsehstudio festgeklebt hat, ist irritiert.