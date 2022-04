© teleschau / Archiv



"Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke" - dieser Spruch und die Figur sind Kult. Fünfmal schlüpfte Bruce Willis in die Rolle des Polizisten John McClane. Doch in seiner langen Karriere, die jetzt durch eine Aphasie-Erkrankung ein jähes Ende findet, begeisterte der Hollywood-Star auch in zahlreichen anderen Filmklassikern und Serien ...