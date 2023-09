© ARD



"An der 'Belastungsgrenze' - Schafft Deutschland eine bessere Flüchtlingspolitik?": Über diese Frage diskutierten am Sonntagabend die Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Victoria Rietig (von links im Uhrzeigersinn), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Moderatorin Anne Will, Journalistin Isabel Schayani, Bürgermeister Frank Rombey und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).