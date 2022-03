© 2021 Home Box Office



Sam (Bridget Everett) hat es in ihrer Heimat in Kansas nicht leicht. Erst als sie sich mit ihrem Talent zum Singen auf die Bühne traut, gewinnt sie in der Comedyserie "Somebody Somewhere" (ab 7. April, Sky) an Selbstvertrauen. In der siebenteiligen Produktion spielt Bridget Everett nicht nur die Hauptrolle, auch die Handlung ist von dem Werdegang des Stand-up-Stars inspiriert.