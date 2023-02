© Getty Images/Peter Bischoff



"The sensational Supersack of German television", so ließ Stefan Raab sich 2000 in Stockholm ankündigen, um dann ein völlig übertriebenes, aber eben doch großartiges Disco-Feuerwerk zu zünden. Der Text zu "Wadde Hadde Dudde Da", das erkannten auch Zuschauer ohne Deutsch-Kenntnisse, war ziemlich unsinnig. Am Ende durfte Raab sich trotzdem über einen starken fünften Platz freuen.