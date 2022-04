© ProSieben / TM and © DC © Warner Bros. Ent. Inc. All Rights Reserved.



Am Karsamstag hat ProSieben für Superhelden-Fans ein absolutes Highlight in petto: In "Aquaman" will Jason Momoa als muskelbepackter Titelheld zwei vollkommen unterschiedliche Welten vereinen. Unterstützung bekommt er dabei von er unerschrockenen Prinzessin Mera (Amber Heard).