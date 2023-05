© iStock/Andreas Zerndl



Der Wespenbussard (Pernis apivorus) ist mit weit nach vorne gerecktem Kopf in der Luft unterwegs. Denn so fängt er seine Leibspeise: Wespen. Er jagt sie aber auch zu Lande, indem er Wespennester zerlegt. Für diese zierliche Beute braucht der Wespenbussard keine so kräftigen Fänge wie seine Verwandten. Die kalte Jahreszeit verbringt er meist in südlicheren Gefilden.