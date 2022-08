© Henry Guttmann/Getty Images



Liebe lebt von zärtlichen Worten und Taten: Eine der berühmtesten Kussszenen der Filmgeschichte stammt aus "Casablanca". Am 29. August 1952 startete der Klassiker in den deutschen Kinos und eroberte zehn Jahre nach seiner Premiere in den USA auch hierzulande die Herzen der Zuschauenden. Die Galerie präsentiert die schönsten Lippenbekenntnisse auf Zelluloid ...