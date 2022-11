© Henry Guttmann/Getty Images



Liebe lebt von zärtlichen Worten und Taten: Eine der berühmtesten Kussszenen der Filmgeschichte stammt aus "Casablanca". Am 26. November 1942, vor genau 80 Jahren, feierte der Film im legendären Hollywood Theatre in New York seine US-Premiere. Die Galerie präsentiert zum Jubiläum die schönsten Lippenbekenntnisse auf Zelluloid ...