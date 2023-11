© Liaison



Vor 25 Jahren, am 13. November 1998, feierte "Rendezvous mit Joe Black" seine Premiere, in Erinnung blieb der Film auch wegen des Kusses zwischen Brad Pitt und Claire Forlani. In der Galerie zeigen wir dieses und andere schöne Lippenbekenntnisse der Filmgeschichte. Kino zum Knutschen!